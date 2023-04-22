Минобороны: ВВС России уничтожили склад ВСУ с 600 снарядами для реактивных систем под Сергеевкой

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ходе атаки российской авиации был уничтожен склад ВСУ с ракетно-артиллерийским вооружением, рассказали в пресс-центре Южной группировки войск ВС РФ.

Помимо пусковых установок взорвано большое количество боеприпасов для РСЗО.

"В результате уничтожены до 600 реактивных снарядов систем залпового огня", — добавил глава пресс-центра Иван Бигма в интервью РИА Новости.

Также артиллерия группировки "Юг" "отработала" по пунктам дислокации 43-й бригады ВСУ и подразделений спецназа неприятеля, заявил он.

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