В ходе атаки российской авиации был уничтожен склад ВСУ с ракетно-артиллерийским вооружением, рассказали в пресс-центре Южной группировки войск ВС РФ.
Помимо пусковых установок взорвано большое количество боеприпасов для РСЗО.
"В результате уничтожены до 600 реактивных снарядов систем залпового огня", — добавил глава пресс-центра Иван Бигма в интервью РИА Новости.
Также артиллерия группировки "Юг" "отработала" по пунктам дислокации 43-й бригады ВСУ и подразделений спецназа неприятеля, заявил он.
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