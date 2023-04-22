РВ: Спутниковые снимки показали накал боёв за "дорогу жизни" ВСУ вблизи Артемовска

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские силы пытаются всеми способами сохранить контроль над "дорогой жизни" около Артёмовска. Опубликованные снимки со спутника показывают, что в этом районе идут невиданные по накалу бои.

Трасса между населёнными пунктами Хромово и Часов Яр осталась единственной возможностью подвозить боеприпасы и продовольствие артёмовскому гарнизона ВСУ, а также вывозить раненых украинских солдат из города.

Судя по фотографиям из космоса, опубликованным изданием "Русская весна", неприятель превратил участок трассы в мощный укрепрайон, построив множество блиндажей и укрытий, но все окопы и опорные пункты ВСУ планомерно уничтожаются российской артиллерией.

Ранее появлялись сообщения, что ВС РФ смогли перерезать важную трассу и взять противника в кольцо, но военкоры с передовой отмечают, что бои за "дорогу жизни" продолжаются.

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