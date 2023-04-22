Вероятность того, что украинские боевики вскоре могут начать наступление, довольно высокая. При этом они будут пытаться использовать старую проверенную тактику "тысячи уколов". Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с "МК".
Это удары в разных местах — ощутимые, но не смертельные. С их помощью противник попытается прощупать оборону российских войск и обнаружить наиболее уязвимые места для того, чтобы потом прорваться там, объяснил аналитик.
По его словам, это лишь один из вариантов. Однако может быть и второй, связанный с прорывом в Запорожской и Херсонской областях.
ВСУ могут подорвать плотину Каховской ГЭС массированными ударами HIMARS в какую-то одну секцию. В таком случае в Днепре ниже по течению начнётся подъём воды, которая затопит укрепления ВС РФ на левом берегу. Также затоплена может быть и Запорожская атомная электростанция, добавил собеседник издания.
"Пока мы будем заниматься эвакуацией, тот же спецназ ВСУ может захватить плацдарм на левом берегу, чтобы потом использовать для наращивания сил и движения в сторону Азовского моря или Крыма. Это гипотетические сценарии, но теоретически они возможны", — заключил эксперт.
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