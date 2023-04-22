МК: Кнутов предположил, что ВСУ во время наступления используют тактику "тысячи уколов"

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вероятность того, что украинские боевики вскоре могут начать наступление, довольно высокая. При этом они будут пытаться использовать старую проверенную тактику "тысячи уколов". Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с "МК".

Это удары в разных местах — ощутимые, но не смертельные. С их помощью противник попытается прощупать оборону российских войск и обнаружить наиболее уязвимые места для того, чтобы потом прорваться там, объяснил аналитик.

По его словам, это лишь один из вариантов. Однако может быть и второй, связанный с прорывом в Запорожской и Херсонской областях.

ВСУ могут подорвать плотину Каховской ГЭС массированными ударами HIMARS в какую-то одну секцию. В таком случае в Днепре ниже по течению начнётся подъём воды, которая затопит укрепления ВС РФ на левом берегу. Также затоплена может быть и Запорожская атомная электростанция, добавил собеседник издания.

"Пока мы будем заниматься эвакуацией, тот же спецназ ВСУ может захватить плацдарм на левом берегу, чтобы потом использовать для наращивания сил и движения в сторону Азовского моря или Крыма. Это гипотетические сценарии, но теоретически они возможны", — заключил эксперт.

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