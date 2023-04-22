РВ: боевики ВСУ посмотрели в камеру российского дрона за мгновения до гибели

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские десантники из группировки "Отважные" уничтожили позиции вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Кременной в ЛНР с помощью дрона. Украинские боевики посмотрели в камеру дрона за несколько секунд до гибели. Об этом этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Репортёры отмечают, что беспилотник российских военных боевики заметили в последний момент, но было уже слишком поздно. Координаты укреплений ВСУ уже были переданы нашим артиллеристам-десантникам из группировки "О".

Опорные пункты противника вместе с личным составом были уничтожены несколькими точными залпами 120-мм самоходных орудий "Нона-С".

Ранее Pravda.Ru писала, что псковские десантники уничтожили итальянскую гаубицу в лесу под Кременной.