РВ: военные РФ уничтожили бронемашину с подполковником спецназа ВСУ

Российские военные уничтожили на Запорожском направлении бронемашину с группой спецназа и командиром отряда вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Отмечается, что группа спецназа погранслужбы "Дозор" под командованием подполковника из житомирского отряда Александра Очеретнюка попыталась атаковать позиции ВС РФ на Запорожском фронте ещё 15 марта.

Военные России поразили бронемашину с боевиками точным попаданием снаряда из ПТУР.

Ранее сообщалось, что десантники из группировки "Отважные" уничтожили позиции боевиков ВСУ под Кременной в ЛНР с помощью дрона.

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