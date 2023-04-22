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РВ: военные РФ уничтожили бронемашину с подполковником спецназа ВСУ

Силовые структуры

Российские военные уничтожили на Запорожском направлении бронемашину с группой спецназа и командиром отряда вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

РВ: военные РФ уничтожили бронемашину с подполковником спецназа ВСУ

Отмечается, что группа спецназа погранслужбы "Дозор" под командованием подполковника из житомирского отряда Александра Очеретнюка попыталась атаковать позиции ВС РФ на Запорожском фронте ещё 15 марта.

Военные России поразили бронемашину с боевиками точным попаданием снаряда из ПТУР.

Ранее сообщалось, что десантники из группировки "Отважные" уничтожили позиции боевиков ВСУ под Кременной в ЛНР с помощью дрона.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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