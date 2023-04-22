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ВСУ попытались ударить по Крыму из ОТРК "Гром-2". Ракета сбита ВС РФ над Азовским морем

1:25
Силовые структуры

Сегодня около 08:30 утра ВСУ попытались ударить по Крыму из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Гром-2", сообщает Telegram-канал "Рыбарь". Российские войска сбили ракету над Азовским морем у Керчи.

ВСУ попытались ударить по Крыму из ОТРК "Гром-2". Ракета сбита ВС РФ над Азовским морем

"В отличие от двух предыдущих попыток ударов в Гвардейском и Феодосии с Одесской области, ВСУ сменили позиционный район ОТРК "Гром-2" — на этот раз запуск проведён из окрестностей Запорожья, а расстояние составило около 290 км", — приводит подробности источник.

Вчера же ВСУ сделали попытку ударить по Армянску из РСЗО "Ольха", но российская ПВО сбила все снаряды. Как сообщают военкоры канала, интенсивность обстрелов на данный момент остаётся прежней.

ОТРК "Гром-2" перемещена в Запорожскую область, а это говорит о том, что испытание батареи в составе четырех комплексов в Тузлах в Одесской области завершено и ОТРК введены в боевой состав. Следовательно, география применения тактических ракет противника расширена. Теперь под угрозой не только Крым и Керченский мост, но и юг Запорожья, и ДНР. Выбор нового позиционного района обозреватели связывают с подготовкой ВСУ к наступлению.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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