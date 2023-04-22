В Кривом Роге родственники бойцов из 129-й бригады теробороны вышли на митинг к зданию военкомата. Они в ярости обвинили офицеров в воровстве и заявили, что те убили их родных.
Митингующие рассказали, что раненых солдат ВСУ не вывозят с позиций, а также сообщили о плохих условиях службы и плохом отношении командования к бойцам. Люди требовали лечения раненых бойцов и возвращения тел погибших.
По словам жён и матерей, бойцов отправили на передовую на собственном транспорте, а не на бронированных машинах, из оружия у них только автоматы, еду и воду не подвозят.
Участники акции перекрыли проезжую часть, пишут в местных пабликах.
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