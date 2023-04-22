Родственники бойцов бригады теробороны ВСУ из Кривого Рога осадили военкомат

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Кривом Роге родственники бойцов из 129-й бригады теробороны вышли на митинг к зданию военкомата. Они в ярости обвинили офицеров в воровстве и заявили, что те убили их родных.

Митингующие рассказали, что раненых солдат ВСУ не вывозят с позиций, а также сообщили о плохих условиях службы и плохом отношении командования к бойцам. Люди требовали лечения раненых бойцов и возвращения тел погибших.

По словам жён и матерей, бойцов отправили на передовую на собственном транспорте, а не на бронированных машинах, из оружия у них только автоматы, еду и воду не подвозят.

Участники акции перекрыли проезжую часть, пишут в местных пабликах.

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