Опубликовано видео необычной подготовки бойцов ВС РФ в зоне СВО на Украине

Российские солдаты в ходе слаживания в зоне спецоперации на Украине должны знать, как определить работу боевиков ВСУ из стрелкового оружия. Инструктор с позывным "Бельгиец" 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады обучает бойцов необычным способом.

На опубликованном видео показано, как он совершает несколько выстрелов из автомата рядом с головой солдата, находящегося в лежачем положении.

"Боец должен услышать и увидеть, как попадает в землю пуля, почувствовать запах пороха и акустический удар. Тогда в реальной боевой обстановке он сразу поймёт, что по нему "работают", и сменит позицию", — объяснили в Telegram-канале бригады.

15-я бригада была сформирована в феврале 2005 года и является единственной в ВС России миротворческой бригадой. В истории русской армии Александрийский гусарский полк известен как "Бессмертные" и "Чёрные гусары".