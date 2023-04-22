Военкор Поддубный показал горящий танк ВСУ с крестом на борту на "дороге смерти"

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный журналист Евгений Поддубный опубликовал в своём Telegram-канале видео с горящим украинским танком с крестом на борту на русской земле. Раньше такое можно было видеть только в кино, а теперь это стало реальностью, отметил репортёр.

"Противник называет это — дорогой жизни. На самом деле — это дорога смерти. Резервы киевского режима, которые Зеленский маниакально бросает в уже проигранную битву начинают сгорать по пути к переднему краю", — написал военкор.

По его мнению, тот, кто придумал рисовать кресты на технике, заслуживает оценки "отлично". Для русских, которые помнят рассказы дедов о войне, нет более яркой мотивации, заключил военкор.

Ранее Pravda.Ru писала, что на технике НАТО на Украине появился новый тактический знак в виде белой стрелы, который использовали фашисты из 23-й танковой дивизии вермахта.