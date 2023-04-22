РВ: "Умная бомба" ВС России нанесла удар по военному объекту ВС Украины под Херсоном

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта. Корреспонденты издания "Русская Весна" проинформировали об успехах армии РФ.

Военные ВКС России продолжают применять бомбы с управляемыми модулями против вражеских военных объектов на правом берегу Днепра. Один из таких боеприпасов был сброшен на позицию ВСУ на Херсонском фронте. Для обнаружения целей и оценки результатов ударов используются беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС России взяли в плен подразделение ВСУ из восьми солдат под Авдеевкой.