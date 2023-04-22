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Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта. Корреспонденты издания "Русская Весна" проинформировали об успехах армии РФ.

Военные ВКС России продолжают применять бомбы с управляемыми модулями против вражеских военных объектов на правом берегу Днепра. Один из таких боеприпасов был сброшен на позицию ВСУ на Херсонском фронте. Для обнаружения целей и оценки результатов ударов используются беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС России взяли в плен подразделение ВСУ из восьми солдат под Авдеевкой.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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