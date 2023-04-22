Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта. Корреспонденты издания "Русская Весна" проинформировали об успехах армии РФ.
Военные ВКС России продолжают применять бомбы с управляемыми модулями против вражеских военных объектов на правом берегу Днепра. Один из таких боеприпасов был сброшен на позицию ВСУ на Херсонском фронте. Для обнаружения целей и оценки результатов ударов используются беспилотные летательные аппараты.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС России взяли в плен подразделение ВСУ из восьми солдат под Авдеевкой.
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Некоторые "солдаты удачи" отличаются особой жестокостью.