В Харькове в субботу вечером прогремела серия мощных взрывов, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом пишут в украинских соцсетях. Информацию также подтвердил и мэр областного центра Игорь Терехов в своём Telegram-канале.
Пока неизвестно, что именно стало причиной тревоги и какие объекты поражены. Источники с мест сообщают, что, возможно, был прилёт ракеты "Искандер". Взрывы также были слышны даже в Белгородской области.
Ранее сегодня появились сообщения об ударе ВКС России фугасными бомбами ФАБ-500 по позициям боевиков ВСУ в Богдановке рядом с Бахмутом (Артёмовском).
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Некоторые "солдаты удачи" отличаются особой жестокостью.