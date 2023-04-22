Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Харькове в субботу вечером прогремела серия мощных взрывов, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом пишут в украинских соцсетях. Информацию также подтвердил и мэр областного центра Игорь Терехов в своём Telegram-канале.

Пока неизвестно, что именно стало причиной тревоги и какие объекты поражены. Источники с мест сообщают, что, возможно, был прилёт ракеты "Искандер". Взрывы также были слышны даже в Белгородской области.

Ранее сегодня появились сообщения об ударе ВКС России фугасными бомбами ФАБ-500 по позициям боевиков ВСУ в Богдановке рядом с Бахмутом (Артёмовском).

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