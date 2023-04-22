Появились сообщения о серии мощных ударов по позициям боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в Богдановке рядом с Артёмовском (Бахмутом). Об этом пишет вечером в субботу "Военная хроника" в своём Telegram-канале.
В этом районе, по данным издания, находились склады и миномётные позиции 28-й механизированной бригады и 42-го батальона теробороны из Кировограда.
Фугасными бомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), предположительно, отработала российская авиация.
Ранее украинский командир Юрий Федоренко допустил, что после поражения в Бахмуте ВСУ отступят к Марьинке и Лиману.
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