Российский военный показал переписку боевиков ВСУ в брошенном на позиции телефоне

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военнослужащие захватили опорный пункт украинских боевиков. "Защитники" бежали, побросав в окопах личные вещи, среди которых был и мобильный телефон одного из солдат.

Судя по переписке, которую показал русский боец на видео, сами всушники в своё контрнаступление не очень верят. Они обсуждали в Telegram весьма нерадужные перспективы будущего "наступа".

"Оказывается, что все всё понимают. Разминировать минные поля им что-то не очень хочется, и ловить "арту", чтобы расчистить путь красавцам на "Леопардах", — рассказал российский военный.

Он отметил, что неизвестно, доживёт ли хозяин телефона до наступления.

"Ну, давайте, мы вас ждём! Вот такие дела", — заключил автор ролика.

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