Российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Поле-21" научился сбивать натовские бомбы JDAM.
Данная система РЭБ быстро вычисляет кроме высокоточных планирующих авиационных снарядов, также и противорадиолокационные американские ракеты HARM.
Сегодня это вооружение украинские вооружённые силы начали монтировать в самолёты МиГ-29. Именно эти истребители могут переносить данные бомбы, состоящие на вооружении украинских формирований.
Ранее генерал ВСУ Сергей Кривонос заявлял, что армия Украины скоро будет считать снаряды поштучно.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети появилось видео снятое финским наёмником, воевавшим за Украину, вскоре после удара российских ВКС по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года.