Комплекс РЭБ "Поле-21" научился сбивать американские бомбы JDAM

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Поле-21" научился сбивать натовские бомбы JDAM.

Данная система РЭБ быстро вычисляет кроме высокоточных планирующих авиационных снарядов, также и противорадиолокационные американские ракеты HARM.

Сегодня это вооружение украинские вооружённые силы начали монтировать в самолёты МиГ-29. Именно эти истребители могут переносить данные бомбы, состоящие на вооружении украинских формирований.

Ранее генерал ВСУ Сергей Кривонос заявлял, что армия Украины скоро будет считать снаряды поштучно.