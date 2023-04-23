Аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что штурмовые отряды ВСУ захватили плацдарм на левом берегу Днепра. Российские военкоры и официальные источники не подтверждают эту информацию.
По словам экспертов ISW, ими получены видеоматериалы и доклады украинских военнослужащих, которые подтверждают удачную высадку на левобережье.
"Данная территория находится в серой зоне, и ВСУ там не наблюдается. Учитывая расстояние между берегами, возможно, что украинские солдаты могли высадиться чисто ради красивой картинки", — предположил телеведущий Руслан Осташко.
Он сослался на слова источника в военных кругах, который подтвердил, что предполагаемый "плацдарм" ВСУ находится под полным огневым контролем российских войск, и все диверсионные группы противника на левом берегу будут сразу уничтожены.
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