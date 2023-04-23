ВСУ, отступая из Бахмута, оставляют по паре человек в здании

RT: отступая из Артёмовска, ВСУ оставляют по паре человек в здании для отвода глаз и бросают своих убитых и раненых

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия Украины, отступая из Артёмовска, для отвода глаз оставляет по паре-тройке человек в здании.

Об этом сообщает издание RT и отмечает, что боевики ВСУ бросают своих убитых и раненых.

Националисты также уничтожают или минируют высотные здания, чтобы их не взяли ВС РФ. А во дворах можно видеть узкие окопы, напоминающие лисьи норы, рассказывает военкор RT DE Иван Полянский.

Он пообщался с пленным, который "был поваром" и прибыл в Бахмут, чтобы забрать трупы ВСУ, но его группу разбили.

"Написал рапорт на увольнение, но мне сказали, что не уволят, пока хотя бы один день не выйду на Бахмут. Командование — козлы, потому что кинули ночью без координат, путей отступления и за день до того, как мне должны были подписать рапорт", — отметил пленный украинец.

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