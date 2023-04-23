Российский военнослужащий уничтожил танк Т-64, который боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) бросили при отступлении с позиций в лесу в районе Кременной в ЛНР. Ранее об этом случае написали эксперты в Telegram-каналах, однако, никто не рассказал, как именно всё было сделано.
Выяснилось, что сапёр из Ивановской дивизии прошёл в одиночку через минные поля на территорию противника, заложил мину в танк и подорвал её накладным зарядом. Если бы танк остался на месте, противник мог бы в перспективе эвакуировать его и отправить на ремонт.
На кадрах, которые публикуют в Сети, видно, как детонирует ещё одна мина установленная по другую сторону дороги. После завершения операции боец ВС РФ благополучно вернулся обратно.
Автор видео отметил, что прошедшая неделя в районе Кременной была очень жаркой. Отбивали атаки боевиков ВСУ, которые шли толпами, ивановские и костромские десантники.
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В Сети появилось видео снятое финским наёмником, воевавшим за Украину, вскоре после удара российских ВКС по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года.