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Российский боец в одиночку прошёл через минное поле, чтобы подорвать брошенный танк ВСУ

1:06
Силовые структуры

Российский военнослужащий уничтожил танк Т-64, который боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) бросили при отступлении с позиций в лесу в районе Кременной в ЛНР. Ранее об этом случае написали эксперты в Telegram-каналах, однако, никто не рассказал, как именно всё было сделано.

Выяснилось, что сапёр из Ивановской дивизии прошёл в одиночку через минные поля на территорию противника, заложил мину в танк и подорвал её накладным зарядом. Если бы танк остался на месте, противник мог бы в перспективе эвакуировать его и отправить на ремонт.

На кадрах, которые публикуют в Сети, видно, как детонирует ещё одна мина установленная по другую сторону дороги. После завершения операции боец ВС РФ благополучно вернулся обратно.

Автор видео отметил, что прошедшая неделя в районе Кременной была очень жаркой. Отбивали атаки боевиков ВСУ, которые шли толпами, ивановские и костромские десантники.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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