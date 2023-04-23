Bild*: ВСУ отошли с последних участков в центре Артёмовска и отступили от ж/д путей

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины отошли с последних участков в центре Артёмовска и отступили на запад от железнодорожных путей.

Об этом сообщил редактор Bild* Юлиан Рёпке.

"Российские войска уже продвинулись к западу от путей и, похоже, продолжают наступление", — отмечает западный журналист, демонстрируя на портале подтверждающую карту-схему с геопозицией.

Военные корреспонденты "Русской Весны" отмечают, что они об этом писали ещё несколько дней назад, а накануне всё подтвердилось.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.