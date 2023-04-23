Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Ключ к более долгой жизни": Ученые узнали, какой продукт продлевает жизнь
Военный ВС РФ потерял три миллиона рублей после знакомства с 14-летней школьницей в Сети
"Водитель рискует лишиться прав": Что нельзя делать с фарами
Экс-советник Кучмы Соскин: Киев проиграет России ещё до начала контрнаступления
"Готовимся к праздникам": каким категориям людей нельзя есть мясо
Военные РФ уничтожили в Бахмуте командира спецназа "Азова"* с позывным "Костыль"
Секретаря СНБО Данилова раздражает, что Киев подталкивают к мирным переговорам с РФ
Bild*: ВСУ отошли с последних участков в центре Артёмовска и отступили от ж/д путей
WSJ: армия Украины может применить летнюю стратегию 2022 года при контрнаступлении

WSJ: Киев не готов к контрнаступлению, но начнёт его ради сохранения западной поддержки

1:10
Силовые структуры

Украинская армия не готова к контрнаступлению, однако всё равно начнёт его, чтобы сохранить финансовую и военную помощь, поставляемую Западом. Об этом пишет The Wall Street Journal.

WSJ: Киев не готов к контрнаступлению, но начнёт его ради сохранения западной поддержки

Авторы материала отметили, что того количества оружия, которое Киев получил от западных партнёров, вряд ли хватит для успешной наступательной операции. Обозреватели также обратили внимание на хорошую подготовку ВС РФ к возможным атакам. По их словам, у России есть вся необходимая техника для борьбы с противником.

При этом они подчеркнули: в случае отказа Украины от контрнаступления Запад будет заставлять её возобновить мирные переговоры и прекратить боевые действия.

"Если украинская армия сможет отбить успехи ВС РФ и подготовиться к дальнейшему продвижению, она сохранит поддержку со стороны США и их союзников", — считают журналисты.

Ранее экс-командир одного из батальонов Великобритании Бен Барри допустил, что Киев применит летнюю стратегию 2022 года при контрнаступлении.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Ликвидация снайпером ВС РФ разведывательной группы ВСУ попала на видео

Снайпер ликвидировал четырёх боевиков ВСУ.

Опубликованы видеокадры ликвидации снайпером ВС России группы военнослужащих ВСУ
РВ: финский наёмник показал кадры после удара армии России, уничтожившего 120 иностранных боевиков
Финский наёмник показал видео после прилёта российской ракеты
Польша готовится вступить в военный конфликт с РФ
Стариков в США накрыла эпидемия ЗППП — ValuePenguin
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Продукты, ошибочно считающиеся вредными, назвали врачи
Опасный симптом, который может говорит о развитии болезни Паркинсона, назвал врач
Появились кадры красной дорожки кинофестиваля
Появились кадры красной дорожки кинофестиваля
Последние материалы
"Ключ к более долгой жизни": Ученые узнали, какой продукт продлевает жизнь
Военный ВС РФ потерял три миллиона рублей после знакомства с 14-летней школьницей в Сети
Интеллект собаки зависит от того, как ее кормят
Как подготовиться к первому забегу на 5 км
"Водитель рискует лишиться прав": Что нельзя делать с фарами
Экс-советник Кучмы Соскин: Киев проиграет России ещё до начала контрнаступления
"Готовимся к праздникам": каким категориям людей нельзя есть мясо
Военные РФ уничтожили в Бахмуте командира спецназа "Азова"* с позывным "Костыль"
WSJ: Киев не готов к контрнаступлению, но начнёт его ради сохранения западной поддержки
Секретаря СНБО Данилова раздражает, что Киев подталкивают к мирным переговорам с РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников