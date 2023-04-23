WSJ: Киев не готов к контрнаступлению, но начнёт его ради сохранения западной поддержки

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия не готова к контрнаступлению, однако всё равно начнёт его, чтобы сохранить финансовую и военную помощь, поставляемую Западом. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Авторы материала отметили, что того количества оружия, которое Киев получил от западных партнёров, вряд ли хватит для успешной наступательной операции. Обозреватели также обратили внимание на хорошую подготовку ВС РФ к возможным атакам. По их словам, у России есть вся необходимая техника для борьбы с противником.

При этом они подчеркнули: в случае отказа Украины от контрнаступления Запад будет заставлять её возобновить мирные переговоры и прекратить боевые действия.

"Если украинская армия сможет отбить успехи ВС РФ и подготовиться к дальнейшему продвижению, она сохранит поддержку со стороны США и их союзников", — считают журналисты.

Ранее экс-командир одного из батальонов Великобритании Бен Барри допустил, что Киев применит летнюю стратегию 2022 года при контрнаступлении.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.