Военные РФ уничтожили в Бахмуте командира спецназа "Азова"* с позывным "Костыль"

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные уничтожили в районе Артёмовска (Бахмута) командира спецподразделения националистического батальона "Азов"* Константина Комиренко из Днепропетровска с позывным "Костыль". Сообщения об этом появились в соцсетях в воскресенье.

Отметим, пока нет информации, при каких обстоятельствах был ликвидирован украинский боевик.

Ранее военные РФ на Запорожском направлении уничтожили бронемашину с группой спецназа и командиром отряда погранслужбы Украины Александром Очеретнюком.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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