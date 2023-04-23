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Гуменюк: войска ВС России изменили тактику использования дронов в зоне спецоперации на Украине

Силовые структуры

Представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк отмечает, что Вооружённые силы Российской Федерации в последнее время изменили тактику использования беспилотных летательных аппаратов для атак на объекты, находящиеся на территориях, которые контролирует киевский режим. Главный упор войск ВС РФ теперь сделан на применение дронов для "прощупывания" систем противовоздушной обороны Украины.

Гуменюк: войска ВС России изменили тактику использования дронов в зоне спецоперации на Украине

Первые 3-4 беспилотника запускаются для обнаружения местоположения систем ПВО, а остальные направляются непосредственно на их местоположения. Количество одновременно применяемых дронов сократилось: теперь в атаках участвуют от 14 до 17 БПЛА вместо 20-25.

Украинское командование утверждает, что российские военные стараются ударять беспилотниками в места, где может находиться военная техника ВСУ. Также поражаются склады с боеприпасами и топливом.

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Наступление ВСУ: всё, что известно сейчас
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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