Гуменюк: войска ВС России изменили тактику использования дронов в зоне спецоперации на Украине

Представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк отмечает, что Вооружённые силы Российской Федерации в последнее время изменили тактику использования беспилотных летательных аппаратов для атак на объекты, находящиеся на территориях, которые контролирует киевский режим. Главный упор войск ВС РФ теперь сделан на применение дронов для "прощупывания" систем противовоздушной обороны Украины.

Первые 3-4 беспилотника запускаются для обнаружения местоположения систем ПВО, а остальные направляются непосредственно на их местоположения. Количество одновременно применяемых дронов сократилось: теперь в атаках участвуют от 14 до 17 БПЛА вместо 20-25.

Украинское командование утверждает, что российские военные стараются ударять беспилотниками в места, где может находиться военная техника ВСУ. Также поражаются склады с боеприпасами и топливом.

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