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Bild*: ВСУ отошли с последних участков в центре Артёмовска и отступили от ж/д путей

Зеленский торопит Залужного с контрнаступлением, оно должно начаться раньше, чем падёт Артёмовск

Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский торопит главу ВСУ Валерия Залужного с контрнаступлением.

Зеленский торопит Залужного с контрнаступлением, оно должно начаться раньше, чем падёт Артёмовск

Об этом со ссылкой на украинские источники сообщает издание "Украина.ру" и отмечает, что наступление ВСУ должно начаться раньше, чем падёт город Артёмовск.

Однако Главком украинских вооружённых сил Украины откладывает сроки и предлагает перенести всю операцию на лето, подчеркнуло издание.

"Зеленский на последней ставке дал месяц для начала контрнаступления, а Буданов предложил тактику постоянных ударов на разных участках фронта, чтобы создавать иллюзию активности ВСУ", — пишет "Украина.ру".

Создавать иллюзию у Киева получается лучше всего, отметил портал.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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