Зеленский торопит Залужного с контрнаступлением, оно должно начаться раньше, чем падёт Артёмовск

Украинский президент Владимир Зеленский торопит главу ВСУ Валерия Залужного с контрнаступлением.

Об этом со ссылкой на украинские источники сообщает издание "Украина.ру" и отмечает, что наступление ВСУ должно начаться раньше, чем падёт город Артёмовск.

Однако Главком украинских вооружённых сил Украины откладывает сроки и предлагает перенести всю операцию на лето, подчеркнуло издание.

"Зеленский на последней ставке дал месяц для начала контрнаступления, а Буданов предложил тактику постоянных ударов на разных участках фронта, чтобы создавать иллюзию активности ВСУ", — пишет "Украина.ру".

Создавать иллюзию у Киева получается лучше всего, отметил портал.