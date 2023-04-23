Украинский президент Владимир Зеленский торопит главу ВСУ Валерия Залужного с контрнаступлением.
Об этом со ссылкой на украинские источники сообщает издание "Украина.ру" и отмечает, что наступление ВСУ должно начаться раньше, чем падёт город Артёмовск.
Однако Главком украинских вооружённых сил Украины откладывает сроки и предлагает перенести всю операцию на лето, подчеркнуло издание.
"Зеленский на последней ставке дал месяц для начала контрнаступления, а Буданов предложил тактику постоянных ударов на разных участках фронта, чтобы создавать иллюзию активности ВСУ", — пишет "Украина.ру".
Создавать иллюзию у Киева получается лучше всего, отметил портал.
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