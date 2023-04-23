РВ: войска ВС РФ перешли в наступление у Кременной

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы РФ продолжают спецоперацию на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах армии России.

Сообщается о продолжающемся успешном поэтапном наступлении ВС РФ в районе Кременной в Луганской Народной Республике. По словам военкоров, российские войска последовательно занимают позиции, которые ранее контролировались украинскими военными.

В результате наступления ВС Украины вынуждены отправлять свои резервные части в бой, пытаясь отбить занятые армией РФ опорные пункты. В то же время обе стороны активно используют артиллерию.

Ранее сообщалось, что снайпер ВС России ликвидировал группу военнослужащих ВСУ.

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