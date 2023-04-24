Черноморский флот уничтожил БПЛА, атаковавшие Севастополь: один взорвался сам

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Черноморский флот уничтожил БПЛА, атаковавшие Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, один дрон уничтожили, второй — взорвался сам.

"По ситуации на сейчас: один дрон надводный уничтожили силы ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение), второй взорвался сам. Всё произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены", — написал политик.

Ранее Развожаев сообщил, что Севастополь атаковали дроны в 3 часа ночи. По словам политика, севастопольцам нечего бояться и необходимо сохранять спокойствие. Все экстренные службы в боевой готовности.

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