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Черноморский флот уничтожил БПЛА, атаковавшие Севастополь: один взорвался сам

0:42
Силовые структуры

Черноморский флот уничтожил БПЛА, атаковавшие Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Черноморский флот уничтожил БПЛА, атаковавшие Севастополь: один взорвался сам

По его словам, один дрон уничтожили, второй — взорвался сам.

"По ситуации на сейчас: один дрон надводный уничтожили силы ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение), второй взорвался сам. Всё произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены", — написал политик.

Ранее Развожаев сообщил, что Севастополь атаковали дроны в 3 часа ночи. По словам политика, севастопольцам нечего бояться и необходимо сохранять спокойствие. Все экстренные службы в боевой готовности.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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