Более 10 тысяч боевиков ВСУ и танки: Рогов об участке, где начнётся контрнаступление ВСУ

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ усиливают позиции в направлении Гуляйполя, сообщил глава Запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, Киев стянул в район более 10 тысяч человек и танки.

Как уточнил Рогов, украинские боевики сконцентрировали на направлении большое количество живой силы и техники.

"На передовой в районе города Гуляйполе сконцентрировано свыше 10 тысяч украинских боевиков. Также сюда стягивается тяжёлая военная техника, включая танки", — сообщил Рогов РИА Новости.

По мнению Рогова, именно на этом направлении ВСУ планируют провернуть своё контрнаступление.

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