Марочко: ВСУ наводят переправы через Северский Донец на Краснолиманском направлении

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) наводят новые понтонные переправы через реку Северский Донец в Донбассе на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости, ссылаясь на данные разведки.

По словам военного эксперта, новые переправы выявлены в районе трёх населённых пунктов.

Аналитик добавил, что они имеют разную вместительность, предназначены и для пехоты, и для техники. Кроме того, около них замечены посты с охраной.

Ранее Марочко назвал цифры потерь Киева за прошедшую неделю.

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