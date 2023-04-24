Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) наводят новые понтонные переправы через реку Северский Донец в Донбассе на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости, ссылаясь на данные разведки.
По словам военного эксперта, новые переправы выявлены в районе трёх населённых пунктов.
Аналитик добавил, что они имеют разную вместительность, предназначены и для пехоты, и для техники. Кроме того, около них замечены посты с охраной.
Ранее Марочко назвал цифры потерь Киева за прошедшую неделю.
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