Украинский военнослужащий раскритиковал командование ВСУ за отправку бойцов на смерть

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевик территориальной обороны сообщил о циничной и простой схеме обогащения командиров Вооружённых сил Украины за счёт погибших военных. Он утверждает, что солдат постоянно посылают на бессмысленную смерть, где они умирают просто так.

По словам бойца, им не разрешают выносить тела военнослужащих, чтобы они считались без вести пропавшими. В это время на солдат идёт финансирование.

"А потом наступает время и начисляют уже на других людей. Я считаю, что это какая-то финансовая афера", — рассказал боец в интервью украинскому телеканалу.

Ранее сообщалось, что снайпер ВС России ликвидировал группу военнослужащих ВСУ.

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