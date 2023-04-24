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Украинский военнослужащий раскритиковал командование ВСУ за отправку бойцов на смерть

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Силовые структуры

Боевик территориальной обороны сообщил о циничной и простой схеме обогащения командиров Вооружённых сил Украины за счёт погибших военных. Он утверждает, что солдат постоянно посылают на бессмысленную смерть, где они умирают просто так.

Украинский военнослужащий раскритиковал командование ВСУ за отправку бойцов на смерть

По словам бойца, им не разрешают выносить тела военнослужащих, чтобы они считались без вести пропавшими. В это время на солдат идёт финансирование.

"А потом наступает время и начисляют уже на других людей. Я считаю, что это какая-то финансовая афера", — рассказал боец в интервью украинскому телеканалу.

Ранее сообщалось, что снайпер ВС России ликвидировал группу военнослужащих ВСУ.

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Генерал ФСБ Михайлов: "Украинский военный живет на фронте три часа"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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