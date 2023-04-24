РВ: боевики ВСУ показали Часов Яр, заполненный прячущимися за домами танками

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) записали видео из Часова Яра, который может стать следующим укреплённым районом обороны после взятия российскими войсками Бахмута (Артёмовска). Город также заполнен украинскими танками, скрывающимися за жилыми многоэтажными домами. Кадры опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Репортёры отметили, что Часов Яр расположен в ближайшем тылу бахмутской группировки ВСУ, сюда выводятся обескровленные в боях украинские подразделения.

После сдачи Бахмута армия России может начать наступление в этом направлении, противник спешно готовит город к обороне, добавили авторы издания.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ начали массово сносить в Угледаре "умными бомбами" многоэтажные дома, которые превратили в свои базы ВСУ.