В украинской армии появился взвод колумбийских солдат и экс-депутат парламента Швеции

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Войска вооружённых сил Украины (ВСУ) пополнились взводом колумбийских солдат и бывшим депутатом парламента Швеции. Об этом сама политик написала в своих соцсетях.

Она заявила, что после трёх дней бюрократических проволочек её определили служить в регулярную армию. И одновременно с ней туда же был зачислен взвод колумбийских наёмников, о котором шведка отозвалась как об "очень крутом".

Экс-депутат подчеркнула, что она именно в армии Украины, а не в "Интернациональном легионе".

По словам шведского политика, Украину она уже посещала в прошлом году и занималась подготовкой новобранцев.

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