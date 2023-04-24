Войска вооружённых сил Украины (ВСУ) пополнились взводом колумбийских солдат и бывшим депутатом парламента Швеции. Об этом сама политик написала в своих соцсетях.
Она заявила, что после трёх дней бюрократических проволочек её определили служить в регулярную армию. И одновременно с ней туда же был зачислен взвод колумбийских наёмников, о котором шведка отозвалась как об "очень крутом".
Экс-депутат подчеркнула, что она именно в армии Украины, а не в "Интернациональном легионе".
По словам шведского политика, Украину она уже посещала в прошлом году и занималась подготовкой новобранцев.
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