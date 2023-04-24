El Mundo: командование ВСУ оставило в Артёмовске только пару бригад

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование украинской армии оставило всего лишь пару бригад оборонять Артёмовск. Все остальные части выведены из города. Об этом сообщили испанские журналисты, ссылаясь на данные источника.

"Там остались только пара хороших бригад, остальные уже вышли", — цитирует слова знакомого с передвижениями ВСУ источника газета El Mundo.

Журналисты подчеркнули, что на дороге, которая соединяет Артёмовск с другими регионами Украины, зафиксировано активное обратное движение. Однако военная техника практически не идёт в сам город.

"Мы видим колонны бронемашин М113, уезжающих из района", — говорится в репортаже.

Источник издания отметил, что Артёмовск уже "выполнил свою миссию", сейчас пришло время нанести контрудар.

"И мы сделаем это очень скоро", — заявил он.

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