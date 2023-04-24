Минобороны: ВС РФ уничтожили около 60 боевиков "Грузинского легиона" ударом "Искандером"

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минобороны рассказало об ударе оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) "Искандер", который был нанесён 21 апреля по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наёмников в Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По словам официального представителя ведомства, в результате удара уничтожено до 60 боевиков "Грузинского легиона", а также 15 единиц военной техники. Тяжёлые ранения получили ещё около 20 наёмников.

В МО РФ добавили, что уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам военнослужащих российской армии под Киевом в марте прошлого года.

Информация по каждому иностранному наёмнику, причастному к убийствам российских военных, имеется в Минобороны. Всех их настигнет заслуженное возмездие, заявили в ведомстве.

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