Сырский заявил, что ВСУ "активно контратакуют" в районе Бахмута

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский сообщил о контратаках, которые проводят украинские подразделения в районе Бахмута (Артёмовска).

Такое заявление украинский генерал сделал после посещения Бахмута.

Сырский заявил, что украинские военные не только успешно обороняются, но также ведут "активные контратаки".

"Наши бойцы совершают в Бахмуте не только оборонительные действия, но и активно контратакуют", — сказал Сырский, слова которого приводит "Политика Страны".

Украинский генерал заверил, что именно благодаря таким активным действиям ВСУ удаётся "сдерживать" наступление ВС РФ, не бросать дополнительные резервы на это направление, а также "выигрывать время и ликвидировать лучшие российские подразделения".

Ранее Сырский заявил, что активному контрнаступлению украинской армии на артёмовском направлении помешало якобы применение Россией "климатического оружия", благодаря которому дождливая погода в этом районе затянулась на два месяца.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.