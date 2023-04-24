В России разработали дроны-камикадзе для уничтожения западных танков

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские специалисты сконструировали первый реактивный FPV-дрон-камикадзе самолётного типа, предназначенный для ликвидации бронетехники западного образца.

Создатели беспилотника презентовали своё творение на московской выставке ВДНХ. Дрон, по словам разработчиков, получился быстрым и маневренным.

Испытания FPV-дрона-камикадзе собираются завершить до конца года. Предполагается, что беспилотник сможет уничтожать западные танки и БМП, стоящие на вооружении ВСУ.

Ранее журналистка Анастасия Кашеварова назвала дефицит дронов на СВО катастрофой.

О преимуществах российского дрона рассказал военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря городского округа Балашиха Юрий Кнутов.

Он отметил, что дрон оснащён FPV-системой наведения, которая позволяет через специальные очки создавать иллюзию нахождения внутри дрона.

"За счет этого обеспечивается очень высокая точность наведения, почти 100%. Поэтому применение подобных дронов повысит точность наведения и вероятность уничтожения бронетехники противника, пунктов управления и складов в разы", — цитирует слова эксперта Телеканал "360".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.