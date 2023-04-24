СБУ задержало офицера спецназа Украины за провал операции по угону российского самолёта

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Офицер Сил спецопераций Роман Червинский, который, как заявляет Служба безопасности Украины (СБУ), руководил провальной операцией по угону российского самолёта, задержан в Тернопольской области. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, Червинский задержан в понедельник. Суд в ближайшее время изберёт ему меру пресечения.

Напомним, с апреля по июль прошлого года несколько украинцев пытались завербовать российского пилота и уговорить его перегнать в Украину военный самолёт.

Участники операции уверяют, что она была согласована в СБУ и Генштабе. Однако пилот не прилетел, а аэродром "Канатово" под Кропивницким подвергся ракетному обстрелу российских войск.

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