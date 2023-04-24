Военный корреспондент Александр Сладков объяснил, как подбодрить военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.
Сладков рассказал, что в военном конфликте периоды атаки сменяются периодами накопления сил.
Он признался, что устаёт из-за отсутствия больших новостей и отметил, что "мы должны терпеть", так как военный конфликт "сделан из терпения".
Он посоветовал показывать участникам СВО военную технику, которую Россия отправляет на фронт: "Пятьдесят танков, сто "Торнадо", сто БТРов".
Он считает, что боевой дух солдат поднимет также видео конвейера, с которого сходят готовые боеприпасы.
Ранее военкор Сладков объяснил, нужна ли России вторая волна мобилизации.
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