Военкор Сладков рассказал о методе поднятия боевого духа участников СВО

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный корреспондент Александр Сладков объяснил, как подбодрить военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

Сладков рассказал, что в военном конфликте периоды атаки сменяются периодами накопления сил.

Он признался, что устаёт из-за отсутствия больших новостей и отметил, что "мы должны терпеть", так как военный конфликт "сделан из терпения".

Он посоветовал показывать участникам СВО военную технику, которую Россия отправляет на фронт: "Пятьдесят танков, сто "Торнадо", сто БТРов".

Он считает, что боевой дух солдат поднимет также видео конвейера, с которого сходят готовые боеприпасы.

Ранее военкор Сладков объяснил, нужна ли России вторая волна мобилизации.

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