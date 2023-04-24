Журналисты заявили, что американские власти предупредили украинских коллег об опасности излишней военной амбициозности. Как подчеркнули в СМИ, подобное предостережение в 2021 году до взятия Кабула радикалами получил бывший лидер Афганистана Ашраф Гани.
"Официальные лица США проинформировали Киев об опасностях завышенных амбиций и растягивания войск в тонкую линию", — отметили в Politico.
По информации издания, в Вашингтоне понимают, что ВСУ продолжат боевые действия. Глава Центра анализа европейской политики Алина Полякова сказала: планируемое Украиной наступление не является последней возможностью Киева продемонстрировать способность побеждать.
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