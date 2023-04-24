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Подоляк: Украина не планировала наносить удары по Москве на годовщину СВО

Силовые структуры

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у Украины не было планов бить по Москве на годовщину начала спецоперации. Так представитель киевского режима прокомментировал в своих соцсетях сегодняшнюю публикацию Washington Post, написанную на основе утечек из Пентагона.

Подоляк: Украина не планировала наносить удары по Москве на годовщину СВО

В статье издание утверждало, что Киев якобы планировал нанести такой удар, приурочив его к 24 февраля, но изменить решение его заставили американцы.

По словам Подоляка, возникает "простой вопрос" — зачем это нужно Украине? Он считает, что такая "разовая акция" ничего не решит и на ход военных действий никак повлиять не сможет.

"Так вот, подобные публикации с обязательной ссылкой на "анонимные источники" выполняют только одну катастрофическую функцию: формируют общественное мнение в западных столицах, как будто Украина неразумная, инфантильная и импульсивная страна, которой взрослым опасно доверять серьёзное оружие", — добавил советник.

Он заметил, что Украина "видит вещи по-другому", подходя к боевым действиям с железной логикой.

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Наступление ВСУ: почему Украина его проиграет?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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