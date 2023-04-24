Mash: в Подмосковье обнаружили дрон с двумя парашютами

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские журналисты заявили, что в садоводческом некоммерческом товариществе "Родничок" на территории Московской области заметили БПЛА.

По данным Telegram-канала Mash, о дроне с двумя парашютами рассказал 47-летний местный житель. БПЛА опустился рядом с участком мужчины, на дом, в котором никто не проживает.

О владельцах дрона пока ничего неизвестно. Власти не комментировали данные СМИ. В Telegram-канале отметили, что на место инцидента прибыли специалисты.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 23 апреля, возле дачного товарищества "Заря" рухнул украинский беспилотник.

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