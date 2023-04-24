"Военная хроника": в Артёмовск Киев отправляет артеллеристов, которые потеряли орудия

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинское командование в качестве подкрепления перебрасывает в Артёмовск артиллеристов, которые лишились своих орудий. Такими данными поделился Telegram-канал "Военная хроника".

Бывшие украинские артиллеристы становятся в Артёмовске пехотинцами.

"Многие из погибших в пехоте артиллеристов уже получали ранения и участвовали в двух крупных сражениях СВО: битвах за Попасную и Соледар", — пишет издание.

Согласно информации канала, в Артёмовске наблюдаются и другие кадровые перестановки: военнослужащие трёх, если не больше, крупных формирований — 67-й и 92-й мехбригад, а также 57-й мотопехотной бригады — становятся стрелками и полевыми медиками.

Артиллеристы ВСУ переводятся в стрелки из-за ликвидации орудий ВСУ и складов с боеприпасами российской армией.

Как рассказывают пленные украинские военные, то же самое происходит и в других подразделениях ВСУ. Например, известно, что аналогичные случаи происходят в 23-й отдельной президентской бригаде специального назначения и 93-й мехбригаде ВСУ.

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