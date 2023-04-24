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Западные издания наперебой публикуют разгромные материалы об Украине

2:01
Силовые структуры

Западные издания наперебой публикуют обличающие, даже разгромные материалы об Украине.

Западные издания наперебой публикуют разгромные материалы об Украине

А на вопрос, что изменилось в конфликте, почему президент Владимир Зеленский получает такие "чёрные метки" в беседе с журналистом издания "Правда.ру" ответил доктор политических наук, профессор Александр Михайленко.

"Видимо, очень разрекламированное раньше контрнаступление и всё прочее — это всё оказалось не блефом, но очень слабо всё подготовлено и ожидать каких-то больших результатов от него не приходится. Во-вторых, то, что раньше говорилось мягко о том, что от Украины уже усталость на Западе и у американцев, то эта усталость уже превращается в гораздо большей степени разочарование и прочее. Потому что всё чётче и чётче появляются аргументы, которые абсолютно против Украины", — отметил эксперт.

По его словам, возникают вопросы по беженцам, которые не хотят устраиваться на работу, требуют, чтобы их содержали и т. д. Плюс украинское зерно, которое сбивает цены, подчеркивает аналитик, заявив, что поляки и другие требуют, чтобы были приняты соответствующие меры, чтобы это не отражалось катастрофически на их уровне жизни.

В общем, различные аргументы всё больше и больше свидетельствуют о том, что это была очень большая ошибка Запада, чтобы поддерживать Украину и использовать её для нагнетания страстей и для попытки ослабить Россию, говорит Михайленко.

"Думаю, что это давление, в том числе улицы, массы населения на правящие элиты тоже сказывается. И всё это приводит к тому, что необходимо через СМИ (в принципе, они подконтрольные на Западе) проводить соответствующую информационную политику насчёт градуса доверия или поддержки Украины. Все вот эти факторы, про которые я говорю, в совокупности очень сильно бьют по позиции Украины, по перспективам и так далее", — подытожил профессор.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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