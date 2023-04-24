Российский военнослужащий из батальона "Крым" с позывным Грин показал видео, как бойцы ВС РФ нанесли удары по боевикам вооружённых сил Украины (ВСУ) из автоматического станкового гранатомёта (АГС-17). Запись публикуют в соцсетях репортёры "Военной хроники".
Издание отметило, что русский гранатомёт "Пламя" устроил "ночную дискотеку" на позициях ВСУ, так как когда оружие работает по целям, ноги вэсэушников сами просятся в пляс.
"Это миниатюрное орудие, подобно младшему брату автоматического миномёта "Василёк", обрушивает на противника плотную порцию 30-мм снарядов", — добавили авторы Telegram-канала.
Ранее в Сети появилось видео, как донецкие артиллеристы устроили огненный ад для ВСУ под Авдеевкой.
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Снайпер ликвидировал четырёх боевиков ВСУ.