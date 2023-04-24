Военная хроника: российский гранатомёт АГС-17 "Пламя" устроил "ночную дискотеку" на позициях ВСУ

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский военнослужащий из батальона "Крым" с позывным Грин показал видео, как бойцы ВС РФ нанесли удары по боевикам вооружённых сил Украины (ВСУ) из автоматического станкового гранатомёта (АГС-17). Запись публикуют в соцсетях репортёры "Военной хроники".

Издание отметило, что русский гранатомёт "Пламя" устроил "ночную дискотеку" на позициях ВСУ, так как когда оружие работает по целям, ноги вэсэушников сами просятся в пляс.

"Это миниатюрное орудие, подобно младшему брату автоматического миномёта "Василёк", обрушивает на противника плотную порцию 30-мм снарядов", — добавили авторы Telegram-канала.

Ранее в Сети появилось видео, как донецкие артиллеристы устроили огненный ад для ВСУ под Авдеевкой.