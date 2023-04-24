Российские разведчики эпично разгромили противника дроном Mavic на фронте у Авдеевки

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Разведчики 9-го штурмового полка с квадрокоптеров выявляют позиции врага и бомбят их осколочными гранатами. Об этом сообщает Telegram-канал "RV".

На данном направлении противник создал мощную линию обороны. Вся территория изрыта окопами и укреплёнными пунктами. Это затрудняет работы артиллерии.

В разведке её заменили новейшие дроны Mavic. С них разведчики сбрасывают гранаты прямо на головы боевиков. В основном применяются осколочные боеприпасы. Но иногда используются и зажигательные. Они буквально выжигают территорию и те из военнослужащих ВСУ, кто не успел скрыться, рискуют сгореть заживо.

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