Минобороны РФ: командир вертолёта Ми-35 рассказал о тактике преодоления ПВО Украины

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экипажи российских вертолётов Ми-35 начали обращаться к тактике максимального "огибания" рельефа для преодоления противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом рассказал командир воздушного судна с позывным "Кабан".

Военнослужащий назвал вертолёты Ми-35 надёжной техникой, ведь они неоднократно попадали в "передряги" и всегда из них выходили без каких-либо сбоев.

"Используем тактику с максимальным огибанием рельефа, чтобы минимизировать попадание под ПВО противника", — отметил командир в видеозаписи, опубликованной Министерством обороны России.

Боец пояснил, что действия пилотов, применяющих такую тактику, зависят от ситуации на фронте, расположения лесопосадок и проводок. Иногда им приходится летать на высоте до 40 километров, но бывают случаи, когда они следуют на предельно низких высотах, уточнил военный. Как подчеркнул командир, Ми-35 ещё ни разу никого не подводили.

Транспортно-боевые вертолёты Ми-35 предназначены для нанесения ударов по бронемашинам врага. Их максимальная скорость составляет 300 км в час.

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