РИА Новости: армия России начала применять в спецоперации новейшие танки Т-14 "Армата"

Российская армия начала применять новейшие основные танки Т-14 "Армата".

Об этом сообщают корреспонденты РИА Новости, отметив, что новые боевые машины применяются уже для ведения огня по позициям украинских подразделений.

"В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали", — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, "Арматы" в зоне специальной военной операции получили на борта дополнительную защиту от противотанковых боеприпасов. Начиная с декабря 2022 года экипажи танков Т-14 проходили боевое слаживание на полигонах в ЛДНР, подытожило издание.

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