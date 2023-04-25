Поэт, автор слов народного гимна Донбасса Владимир Скобцев рассказал, за что продолжают сражаться Донецкая и Луганская Народные Республики.
По его словам, после референдумов Донбасс смог вернуться на родину — в состав Российской Федерации. Он поделился, что регулярно работает на линии соприкосновения в Донецке, где фиксирует героический подвиг народа.
"Сегодня Донбасс сражается за русское слово, русскую культуру, историю и пишет эту историю сам", — отметил поэт в интервью Телеканалу "360".
Скобцев добавил, что российским войскам приходится сражаться с "бесами" в зоне проведения спецоперации. Он подчеркнул: битва с украинскими националистами закончится ещё не скоро, однако победа в конечном счёте окажется на стороне РФ.
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