Поэт из Донецка Скобцов: Донбасс сегодня сражается за русское слово, культуру и историю

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поэт, автор слов народного гимна Донбасса Владимир Скобцев рассказал, за что продолжают сражаться Донецкая и Луганская Народные Республики.

По его словам, после референдумов Донбасс смог вернуться на родину — в состав Российской Федерации. Он поделился, что регулярно работает на линии соприкосновения в Донецке, где фиксирует героический подвиг народа.

"Сегодня Донбасс сражается за русское слово, русскую культуру, историю и пишет эту историю сам", — отметил поэт в интервью Телеканалу "360".

Скобцев добавил, что российским войскам приходится сражаться с "бесами" в зоне проведения спецоперации. Он подчеркнул: битва с украинскими националистами закончится ещё не скоро, однако победа в конечном счёте окажется на стороне РФ.

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