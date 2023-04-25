МК: экс-главком Сухопутных войск РФ Чиркин объяснил, как сорвать контрнаступление ВСУ

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия РФ с помощью разведки и ударов по районам сосредоточения ВСУ может сорвать планируемое контрнаступление Киева. Такое мнение выразил российский генерал, бывший главнокомандующий Сухопутных войск Владимир Чиркин.

Он считает, что российским подразделениям необходимо искать базы с техникой, горючим и боеприпасами ВСУ для нанесения последующих ударов, в том числе старыми неуправляемыми авиабомбами, которые были модернизированы до высокоточного оружия. Генерал похвалил решение Минобороны по доработке этих снарядов.

"Так всегда бывает в жизни — всё гениальное просто", — сказал Чиркин в беседе с МК.

Как пояснил экс-главком, российские военные, используя авиабомбы, уже сейчас взрывают украинские хранилища, где находятся материальные ресурсы для наступательных операций Киева.

Генерал не исключил, что у ВСУ отпадёт желание реализовать контрудар. Чиркин подчеркнул: армия РФ может превратить контрнаступление Украины в "ту самую операцию, которая проводится растопыренными пальцами".

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