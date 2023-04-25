РВ: украинские Су-25 попытались атаковать позиции ВС РФ под Херсоном

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пара украинских штурмовиков Су-25 попыталась атаковать позиции российской армии на Херсонском направлении. Боевые самолёты направлялись в сторону островов на Днепре. Однако планы ВВС Украины провалились. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

По данным военкоров, один Су-25 был сбит ракетой на подлёте и упал неподалёку от берега. Другой штурмовик "в ужасе" скрылся подальше от позиций ВС РФ.

Ранее лётчик Су-34 рассказал, что лучшие пилоты Украины были уничтожены в самом начале спецоперации.