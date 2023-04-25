Кнутов заявил, что ВС Украины задумали запереть флот РФ в местах базирования

1:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что Киев продолжает просить Запад о поставке военных самолётов, особенно американских F-16. Он предупредил о возможной опасности, связанной с базированием таких истребителей на Украине.

Согласно заявлению командования ВСУ, введение новых самолётов F-16 в состав украинских ВВС необходимо для решения четырёх главных задач. Во-первых, эти истребители должны помочь бороться с крылатыми ракетами и беспилотниками, которые используются ВС РФ. Во-вторых, они будут оказывать поддержку силам ВСУ во время наступательных операций, сообщает "Царьград".

"Такие поставки, как считает киевский режим, обеспечат ему частичный контроль над Чёрным морем. Дескать, когда корабли России будут выходить непосредственно в акваторию с базы Севастополя, по ним можно будет открывать огонь ракетами "воздух-корабль". То есть на Украине надеются запереть наш флот в местах базирования", — подчеркнул Кнутов.

В-третьих, существующие советские самолёты, которые всё ещё используются Киевом, достигли своего технического предела, а запасных частей для них уже нет. В связи с этим F-16 считаются наиболее подходящей заменой для украинского авиапарка. В-четвёртых, новые истребители обладают более широким функционалом и возможностями, чем устаревшие модели, что значительно повысит эффективность авиации.

"В реальности также есть угроза применения крылатых ракет "воздух-поверхность" не только по флоту, но и по наземным целям на территории России, в том числе в тыловых регионах", — резюмировал Кнутов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.