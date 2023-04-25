МК: Матвийчук заявил, что ВС Украины пойдут в наступление к июню 2023 года

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Контрнаступление, объявленное Киевом, вновь отложено из-за проливных дождей. Бывший офицер спецназа и военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с "МК" назвал примерные сроки военной кампании ВСУ.

"Я думаю, что в любом случае контрнаступление состоится, как только подсохнет земля, а это не раньше второй половины мая, ближе к июню", — сказал он.

Матвийчук считает, что наступление должно состояться из-за больших финансовых вложений, которые уже были осуществлены. В противном случае Запад потребует возврата средств.

Эксперт предполагает, что наступление будет в меньшем масштабе, чем заявляется украинским командованием. Возможны попытки контрударов или пересечения границы по Днепру или в направлении РФ, но крупномасштабных действий не будет.