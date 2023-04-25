Военкор Руденко: ВСУ засели в размытых ямах, фронт оживёт лишь после высыхания почвы

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Окопы Вооружённых сил Украины (ВСУ), по которым бьёт российская артиллерия, напоминают размытые ямы с водой по колено. Об этом заявил военкор Андрей Руденко.

По его словам, в таких условиях движение вперёд на линии соприкосновения невозможно, за исключением боевых действий в городской застройке, где есть асфальт. Он отметил, что из-за плохих погодных условий на многих направлениях СВО работает лишь артиллерия, а диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) "плавают в грязи".

"Только подсохнет, и фронт оживёт", — считает Руденко.

Ранее представитель Совета по национальной безопасности США Джон Кирби предрёк российское наступление по нескольким линиям фронта с улучшением погоды.

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